Japan blijkt bij hertelling niet uit 6.000 maar uit 14.000 eilanden te bestaan

Japan bestaat uit meer dan veertienduizend eilanden, blijkt uit nieuwe tellingen. Eerder werd aangenomen dat het land ruim zesduizend eilanden telde. Toch wordt het grondgebied van het Aziatische land niet groter.

Met behulp van digitale kaarttechnologie zijn meer dan zevenduizend nieuwe eilanden ontdekt. Volgens een Japanse organisatie die geografisch onderzoek doet, telt het land nu in totaal 14.125 eilanden.

Het is niet makkelijk om de eilanden te tellen. Ze liggen verspreid over een gebied dat meer dan 370.000 vierkante kilometer groot is. Door extreme weersomstandigheden en vulkanische activiteit verdwijnen eilanden en ontstaan er ook weer nieuwe.