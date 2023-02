Amerikaanse man komt na 28 jaar vrij omdat hij moord niet heeft gepleegd

In een rechtbank in de Amerikaanse staat Missouri is dinsdag de veroordeling ongedaan gemaakt van een man die al 28 jaar in de gevangenis zat vanwege moord. Lamar Johnson, die al die tijd zei dat hij onschuldig was, mocht na de zitting naar huis. "Dit is ongelofelijk", zei hij tegen de pers.

Johnson werd in 1994 veroordeeld tot levenslang voor de moord op Marcus Boyd. Boyd werd door gemaskerde mannen doodgeschoten op de veranda van het huis van Johnson. Johnson gaf meermaals aan dat hij op het moment van de aanval niet thuis was. Voor de moord werd ook ene Phil Campbell veroordeeld.

Een advocaat diende in augustus een motie in bij de rechtbank om Johnson vrij te krijgen. Na gezamenlijk onderzoek met non-profitorganisatie Innocence Project raakte zij overtuigd van zijn onschuld.

Bij het bekendmaken van het vonnis zei de rechter dinsdag dat voor zijn vrijlating "betrouwbaar bewijs van daadwerkelijke onschuld aanwezig moest zijn"", schrijft persbureau AP.

En dat bewijs was er dus. Het werd onder meer opgebouwd rond het feit dat een oorspronkelijke getuige zijn verklaring heeft teruggenomen. Daarnaast verklaarde een gevangene de moord te hebben gepleegd samen met Campbell, en niet met Johnson.