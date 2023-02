Opgegraven lichaam stichter Rijksdagbrand 1933 onderzocht op drugssporen

Het stoffelijk overschot van Marinus van der Lubbe wordt in Duitsland onderzocht op drugssporen. De geëxecuteerde communist staat wereldwijd bekend als de stichter van de Rijksdagbrand in 1933. Patholoog-anatomen willen onderzoeken of de Nederlander was gedrogeerd tijdens zijn proces.

Het lichaam van Van der Lubbe is eind januari in Leipzig opgegraven, bevestigt de hoofdarts in gesprek met het Duitse blad Der Spiegel. De uitslag van het toxicologisch rapport wordt binnen enkele weken verwacht.

De Rijksdag in Berlijn werd op 27 februari 1933 in brand gestoken, toen Adolf Hitler net een maand aan de macht was. Het gebouw van het Duitse parlement brandde daarbij af. De nazi's gaven de communisten de schuld en riepen de noodtoestand uit, waardoor de vrijheden en rechten van burgers werden beperkt. Politieke tegenstanders werden massaal aangehouden.

Van der Lubbe (24) werd ter dood veroordeeld voor de verwoestende brand. Tijdens het proces maakte hij een apathische indruk. Volgens Der Spiegel dacht men destijds dat dit kwam doordat Van der Lubbe scopolamine (waarheidsserum) was toegediend. De Nederlander legde een bekentenis af, maar na de oorlog ontstond twijfel over de vraag of hij wel de schuldige was.

De opgraving in januari gebeurde op initiatief van een stichting die historische graven onderhoudt. Die wilde met zekerheid vaststellen dat het stoffelijk overschot van Van der Lubbe was, zodat vervolgens een gedenkteken bij het graf geplaatst kon worden. Aan de hand van het lichaam is vastgesteld dat het van de Nederlander was; hij werd namelijk onthoofd door de nazi's.