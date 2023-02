Berlusconi vrijgesproken van omkoping rondom bungabungaschandaal

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is vrijgesproken van het omkopen van getuigen in een rechtszaak. Die zaak draaide om de 'dinner parties' die hij in 2010 organiseerde en die onder het publiek en aanklagers snel bekend werden als seksorgies met de bijnaam bungabungafeestjes.

Ook 28 anderen, onder wie voormalig escortgirl Karima El Mahroug, alias Ruby Rubacuori (Ruby Hartendief), zijn vrijgesproken.

Het proces draaide om het betalen van een minderjarige prostituee, El Mahrough, voor seks. Ook ging het daarin over machtsmisbruik. Berlusconi werd in de zaak uiteindelijk tot een taakstraf veroordeeld.

In dat proces zou Berlusconi getuigen hebben omgekocht om te liegen over de ware aard van de bungabungafeestjes. De rechter oordeelde woensdag dat de inmiddels 86-jarige Berlusconi niet schuldig is aan het omkopen van getuigen, meineed en andere knoeierijen in het proces van destijds.