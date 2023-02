Schotse premier Sturgeon treedt af als regeringsleider en partijleider

De Schotse premier Nicola Sturgeon treedt na acht jaar af. Ze blijft wel in functie totdat er een opvolger voor haar is gevonden. Schotse onafhankelijkheid was een speerpunt in haar beleid.

Op een ingelaste persconferentie zei Sturgeon "in mijn hoofd en in mijn hart te weten dat het voorbij is". Ze gaf geen specifieke reden voor haar aftreden. Volgens haar heeft de beslissing niks te maken met "kwesties op de korte termijn". Bronnen melden aan de BBC dat ze "er genoeg van heeft".

De 52-jarige Sturgeon is sinds 2014 de eerste minister van Schotland. Ze is daarmee de langst zittende Schotse regeringsleider ooit. Ze nam het in 2014 over over van Alex Salmond. Die stapte op nadat een kleine meerderheid van de Schotten in een referendum tegen onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk had gestemd.

Sinds de Brexit maakte Sturgeon van een nieuw referendum haar grootste prioriteit. De politica staat aan het hoofd van de Schotse Nationale Partij (SNP) en behaalde daarmee een verkiezingsoverwinning in 2021. De SNP kwam één zetel tekort voor een absolute meerderheid in het parlement. Maar omdat andere pro-onafhankelijkheidspartijen ook veel zetels haalden, beschouwde ze die uitslag als een mandaat voor een nieuw referendum. De Britse regering moet daarvoor toestemming geven. Premier Rishi Sunak wil daar voorlopig niets van weten.