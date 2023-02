Landelijke actiedag Giro555 start goed: 10 miljoen euro extra vanuit kabinet

Het kabinet maakt 10 miljoen euro extra vrij voor hulp aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat kondigde Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag aan.

Schreinemacher maakte dat bekend in het tv-programma Goedemorgen Nederland, dat in het teken staat van de nationale actiedag. Het programma is woensdagochtend gestart in Beeld & Geluid in Hilversum. Daarbij maakte actievoorzitter Michiel Servaes bekend dat de teller voor Giro555 inmiddels op ruim 28,6 miljoen euro staat.