Ook Republikein Nikki Haley wil gooi naar Amerikaans presidentschap doen

De Republikeinse politica Nikki Haley is de eerste rivaal van ex-president Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezing van volgend jaar. De voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties maakte haar kandidaatschap dinsdag bekend.

Haley liet in een door haar team verspreide video weten een gooi naar het presidentschap te willen doen. "Ik ben Nikki Haley en ik stel me kandidaat voor het presidentschap", zegt ze in de video. "Het is tijd voor een nieuwe generatie leiders."