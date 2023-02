Syrië opent twee grensovergangen voor hulp, Nederlanders redden meisje na week

Het Syrische regime opent twee extra grensovergangen met Turkije om meer hulp toe te staan. De Verenigde Naties kunnen zeker drie maanden gebruikmaken van de routes om aardbevingsslachtoffers in het noordwesten van Syrië te helpen. Vlak over de grens, in het Turkse Hatay, redden Nederlandse hulpverleners maandagavond een dertienjarig meisje.

De VN kon tot dusver slechts één grensovergang gebruiken. Secretaris-generaal Antonio Guterres verwelkomt het besluit van de Syrische president Bashar al-Assad, omdat de hulp in het rampgebied mede daardoor maar moeizaam op gang komt.

Al-Assad beschouwt de levering van hulp via de Syrische grens zonder haar goedkeuring als een schending van de soevereiniteit. Dat leidde tot grote vertraging. Pas toen in Turkije al duizenden inwoners waren gered kwam er in Syrië groen licht voor de eerste hulpleveranties.

Daar komt bij dat de informatie over de situatie in Syrië onvolledig is. De Syrische overheid meldt alleen de doden in de gebieden die het in handen heeft.

Een groot deel van het getroffen gebied in Syrië is in handen van verschillende rebellengroepen. Die vechten sinds 2011 tegen het overheidsleger en beschouwen de gebieden die ze in handen hebben als onafhankelijk van de regering van Assad. Overheidsinstanties kunnen daardoor die gebieden niet in om slachtoffers te tellen.

Een week na de verwoestende aardbevingen lopen de reddingsacties bijna ten einde. De kans dat er nog overlevenden onder het puin worden gevonden is flink afgenomen en meerdere zoekteams zijn al vertrokken. Noodhulporganisaties richten zich steeds meer op het bieden van onderdak, voedsel en psychologische hulp.

Het gebied dat getroffen werd door zware aardbevingen

Nederlands team redt meisje dat ruim week onder puin lag

Toch worden er nog altijd mensen gered. Zo wist een Nederlands reddingshondenteam een 13-jarig meisje levend gevonden onder het puin vandaan te halen. Dat gebeurde in de Turkse regio Hatay.

Een woordvoerder van de Stichting Reddingshonden RHWW laat weten dat een bergersploeg het meisje onder het puin vandaan haalde na een aanwijzing van de honden. "Er werd een geurspoor opgepikt en daarna kwamen bergers in actie", aldus de woordvoerder. Hoe lang het meisje precies onder het puin lag, kon hij niet zeggen. Volgens Omroep Gelderland gaat het om 184 uur, ofwel ruim een week.