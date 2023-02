Turkse aannemers opgepakt wegens panden die bij aardbevingen zijn ingestort

De Turkse politie arresteert steeds meer aannemers, architecten en andere betrokkenen vanwege de gebouwen die een week geleden bij de aardbevingen zijn ingestort. Er is veel kritiek op de zwakke inspectie die in de gaten moet houden of bouwers de regels naleven.

De Turkse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen zeker 130 mensen. Het gaat om onder anderen architecten, aannemers en ingenieurs. Inmiddels zijn 43 personen opgepakt. Anderen mogen het land niet verlaten.

In de provincies Gaziantep en Sanliurfa zijn twaalf mensen aangehouden vanwege constructies die door de aardbeving in elkaar zijn gezakt. In de stad Malatya, die op zo'n 160 kilometer ten noordoosten van het epicentrum van de eerste beving ligt, zijn 31 mensen opgepakt.

Een speciaal onderzoeksbureau moet onderzoeken of er sprake is van misdrijven. Het bureau zoekt uit of het instorten van de gebouwen enkel met de aardbevingen te maken had of dat de bouwconstructie ook van slechte kwaliteit was. Een voorbeeld is het weghalen van een betonpilaar om meer ruimte te creëren. Dat verzwakt de bouwconstructie.

Ook nieuwe bouwregels niet goed nageleefd

Na een zware aardbeving bij Istanboel in 1999 werd duidelijk dat veel bouwbedrijven het niet zo nauw hadden genomen met de kwaliteitseisen. Bij die beving zijn ongeveer 18.000 mensen om het leven gekomen en ruim 112.000 woningen ingestort.

Nu wordt duidelijk dat de bouwregels die na deze grote beving zijn opgesteld niet goed zijn nageleefd. Bovendien is er amper toezicht, hebben experts eerder tegen NU.nl gezegd.

Het instorten van duizenden gebouwen leidde tot woede over de kwaliteit van de bouwwerken. Zo kreeg president Recep Tayyip Erdogan veel kritiek op het gebrek aan aardbevingsbestendige panden. Met de arrestaties hoopt Erdogan de onvrede in zijn land weg te nemen.