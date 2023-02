Verenigde Staten schieten objecten uit de lucht zonder te weten wat ze precies zijn

De Verenigde Staten hebben in iets meer dan een week tijd zeker vier vliegende objecten in het eigen luchtruim neergeschoten. In tegenstelling tot de vermeende Chinese spionageballon was van deze objecten niet bekend waar ze vandaan kwamen en wat ze precies waren.

Begin februari vloog er een ballon over Amerikaans grondgebied. Volgens de Chinezen ging het om een weerballon die uit koers was geblazen door de wind. De Amerikanen keken het even aan en schoten op 4 februari de ballon uit de lucht. Dat leidde tot nieuwe spanningen tussen de twee grootmachten.

Ook al ontkenden de Chinezen dat spionage het doel was, ze bevestigden wel dat het hún ballon was. Van de vier objecten die sindsdien door de VS werden neergeschoten, is niet bekend wat ze waren en waar ze vandaan kwamen.

"Er is een reden dat we spreken van objecten en niet van ballonnen", zei generaal Glen VanHerck (foto boven dit artikel) zondag op een persconferentie. Hij is het hoofd van NORAD, de organisatie die het Noord-Amerikaanse luchtruim in de gaten houdt.

Op de vraag of het kon gaan om buitenaardse voorwerpen, zei VanHerck dat hij niets kon uitsluiten. "Dat is een taak voor de inlichtingendiensten." Een andere generaal zei later anoniem tegen persbureau Reuters dat het leger "geen enkele aanleiding ziet om te denken dat de voorwerpen buitenaards waren."

VS: 'Neergeschoten object was veel kleiner dan spionageballon'

Geen aliens dus, maar wat dan wel?

De objecten die de afgelopen dagen boven de VS en Canada zijn neergehaald, leken volgens een woordvoerder van het Witte Huis "niet veel" op de Chinese ballon. Het onderzoek naar de objecten loopt nog. De wrakstukken zijn nog niet gevonden.

Het voorwerp dat zondag bij de grens met Canada uit de lucht werd geschoten, vormde volgens het Amerikaanse leger geen militaire bedreiging. Wel kon het vliegverkeer hinderen. Het vloog op zo'n 6 kilometer hoogte, waar ook particuliere lijnvluchten vliegen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie steekt sinds 2020 meer tijd, moeite en geld in het onderzoeken van onbekende vliegende objecten. Die worden door het Pentagon tegenwoordig geen ufo (unidentified flying object) meer genoemd, maar UAP. Dat staat voor unidentified aerial phenomenon: een onbekend verschijnsel in de lucht.

Het Amerikaanse Congres belegde in mei vorig jaar een hoorzitting over de voortgang van de onderzoeken. Twee hoge functionarissen van het Pentagon verklaarden dat het aantal onderzochte voorvallen was toegenomen. Er waren geen aanwijzingen voor buitenaardse oorzaken.

Meestal ging het om weerballonnen of natuurlijke verschijnselen, zoals wolken of zonlicht. In een enkel geval ging het mogelijk om een voertuig van een ander land dat niet bij het Amerikaanse leger bekend was.