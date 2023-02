Honderdduizenden mensen in Madrid protesteren tegen bezuinigingen in de zorg

Honderdduizenden mensen hebben zondag in de Spaanse hoofdstad Madrid geprotesteerd tegen aangekondigde bezuinigingen in de gezondheidszorg. Ze eisen meer investeringen én het aftreden van de regionale regeringsleider Isabel Díaz Ayuso.

De demonstranten geven aan dat de huidige situatie in de zorg niet om bezuinigingen vraagt, maar om investeringen. Door een tekort aan personeel kunnen meer dan 800.000 mensen in de stad geen huisarts in hun gezondheidscentra toegewezen krijgen. "Momenteel doen tien dokters het werk van vijftien", aldus de krant El País.

Buiten Madrid zijn er ook protesten tegen de bezuinigingen geweest. Volgens schattingen van de media waren er zondag zo'n twintigduizend mensen in Santiago de Compostella in de regio Galicië, terwijl er volgens de politie ook elfduizend mensen op de been waren in Burgos, zo'n 250 kilometer ten noorden van Madrid.