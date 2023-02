Christendemocraten na ruim twintig jaar weer de grootste in Berlijn

De CDU heeft zondag de verkiezingen in Berlijn gewonnen. Voor het eerst in ruim twintig jaar zijn de christendemocraten, die landelijk een oppositiepartij zijn, weer de grootste in de Duitse hoofdstad. De partij kreeg ongeveer 28 procent van de stemmen.

De sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz zakte met ongeveer 18 procent naar de tweede plaats, melden Duitse media na sluiting van de stembureaus.

Inwoners van Berlijn moesten opnieuw naar de stembus omdat de uitslag van de vorige stembusgang in september 2021 ongeldig was verklaard door onregelmatigheden. Onder meer wegafsluitingen door de marathon op hetzelfde moment leidden tot chaos.

Op stembureaus ontbraken stemformulieren of er waren verkeerde biljetten aanwezig. Ook was er in een aantal districten sprake van lange rijen en vertragingen tot ver na de officiële sluitingstijd.

De SPD leverde anderhalf jaar geleden met Franziska Giffey de eerste vrouwelijke burgemeester van Berlijn. De sociaaldemocraten regeren de hoofdstad sinds 2001.