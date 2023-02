Gewapende man bij Miss België-verkiezing verdacht van poging tot terreurmoord

De gewapende man die zaterdag nabij de Miss België-verkiezing in Plopsaland is opgepakt, wordt verdacht van een poging tot een terroristische moord. Dat laat de Belgische justitie weten.

Een onderzoeksrechter in Brugge liet de 46-jarige man aanhouden op de parkeerplaats van het Proximus Theater in het pretpark Plopsaland. Daar werd die avond de Miss België-verkiezing gehouden. De verdachte was in het bezit van meerdere vuurwapens en in zijn auto werd een kogelwerend vest gevonden.

De onderzoeksrechter heeft nog geen beslissing genomen over de Nederlandse vrouw die in het gezelschap van de verdachte was. Zij is gearresteerd en inmiddels verhoord. Zij zou een vriendin van de verdachte zijn, maar het is nog onduidelijk of ze op de hoogte was van de plannen van de man.