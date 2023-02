Aantal dodelijke slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië stijgt naar 33.000

Het aantal dodelijke slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië is zondag opgelopen naar ruim 33.000. Zaterdagmiddag werden nog 25.000 doden gemeld.

Turkije meldt in totaal 29.605 doden. Volgens de laatste telling zijn er in het Syrische grensgebied met Turkije minstens 3.575 personen om het leven gekomen.

Noodhulpcoördinator Martin Griffiths van de Verenigde Naties zei zaterdag in een interview tegen Sky News dat hij verwacht dat het dodental zal oplopen tot ruim 50.000. "Ik denk dat het moeilijk is om een exacte schatting te maken, omdat we onder het puin moeten komen, maar ik weet zeker dat het minstens zal verdubbelen. We zijn nog niet echt begonnen met het tellen van het aantal doden", zei Griffiths zaterdag, toen het dodental nog op 28.000 stond.