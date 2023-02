VN geeft toe dat slachtoffers aardbeving Syrië in de steek zijn gelaten

De Verenigde Naties geven zondag toe dat de hulp aan de aardbevingsslachtoffers in Syrië tekortschiet. De mensen daar zijn in de steek gelaten, zei noodhulpcoördinator Martin Griffiths tijdens een bezoek aan de grens tussen Turkije en Syrië.

Maar dat is niet eenvoudig. De belangrijkste reden is dat Syrië al jaren verwikkeld is in een burgeroorlog. In het zwaar getroffen gebied in het noordwesten maken rebellengroepen de dienst uit. De hulp daar krijgen is moeilijk omdat het Syrische overheidsleger regio's met rebellen omsingelt.