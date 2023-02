Defensie voert eerste medische vluchten uit met slachtoffers rampgebied Turkije

Delen via E-mail

Een Nederlands defensievliegtuig heeft de eerste twee medische vluchten uitgevoerd waarmee slachtoffers van de aardbeving in Turkije uit het rampgebied worden gehaald. Het ministerie van Defensie meldt dat er twaalf slachtoffers en 69 familieleden zijn meegenomen. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de badplaats Antalya en de hoofdstad Ankara overgebracht.

De komende twee weken vliegt het C-130 Hercules transportvliegtuig op en neer om slachtoffers te evacueren. Het toestel is omgebouwd zodat het geschikt is voor medische vluchten. Aan boord bevinden zich twee teams van medisch specialisten van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). Elk team bestaat uit één arts en drie verpleegkundigen.

In het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië zijn al meer dan 28.000 doden gemeld. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog veel verder op. De Verenigde Naties verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers zal oplopen tot meer dan 50.000.

In de regio wordt gewaarschuwd voor een tekort aan brandstof, maar daar zal het vliegtuig geen last van hebben, zei een defensiewoordvoerder eerder. Reguliere vliegvelden in Turkije hebben namelijk niet te maken met een brandstoftekort.