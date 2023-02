Berlijn moet opnieuw kiezen na onregelmatigheden bij vorige stembusgang

In Berlijn worden zondag opnieuw deelstaatverkiezingen gehouden, omdat de uitslag van de vorige stembusgang in september 2021 ongeldig is verklaard. Het constitutionele hof van Berlijn besloot in november vorig jaar dat de verkiezingen over moesten omdat een aantal zaken niet in orde waren.

De verkiezingen in 2021 werden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor de Bondsdag en de marathon van Berlijn. Wegafsluitingen vanwege de marathon maakten het moeilijk om de juiste stembiljetten te leveren. Op sommige stembureaus ontbraken stemformulieren, en op andere bureaus lagen biljetten uit andere districten.

In een aantal districten was er sprake van lange rijen en vertragingen tot ver na de officiële sluitingstijd van de stembureaus.