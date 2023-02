Ambtstermijn NAVO-baas Stoltenberg wordt niet opnieuw verlengd

Jens Stoltenberg is niet van plan zijn termijn als secretaris-generaal van de NAVO opnieuw te verlengen. De Noor zal zijn functie dit najaar neerleggen, zegt woordvoerder Oana Lungescu van de NAVO.

"Het mandaat van secretaris-generaal Jens Stoltenberg is drie keer verlengd. Hij heeft in totaal bijna negen jaar gediend. De termijn loopt in oktober van dit jaar af en hij is niet van plan nog een verlenging van zijn mandaat te vragen", zegt Lungescu.