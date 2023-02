Zondag laatste zoekdag Nederlands reddingsteam in Turks rampgebied Hatay

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR zal zondag in het zwaar getroffen Hatay in Turkije nog een laatste keer zoeken naar overlevenden van de aardbevingen. Dat meldt landelijk commandant Arjen Littooij van USAR zaterdag op Twitter.

"Zes dagen na de aardbeving komen we in een andere fase. De kans op overleven is zeer gering", schrijft Littooij. "Dat betekent dat er andere hulp nodig is."