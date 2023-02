Man met vuurwapens opgepakt bij missverkiezing in België

Bij de Miss België-verkiezing in badplaats De Panne in de provincie West-Vlaanderen is zaterdag een man met meerdere wapens opgepakt. Volgens de Belgische federale politie is "mogelijk een aanslag vermeden".

De verdachte is een man van in de veertig uit de Belgische provincie Limburg, meldt het federaal parket. Hij werd aan het begin van de avond op de parkeerplaats van het Proximus Theater opgepakt. Volgens Belgische media had de politie zaterdagmiddag een melding gekregen van een mogelijke dreiging.

De verdachte droeg een wapen bij zich en in zijn auto werd een tweede vuurwapen gevonden. De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt dat er mogelijk ook chemicaliën in zijn buurt zijn gevonden, maar dat is nog niet bevestigd.

Het theater waar de missverkiezing zou plaatsvinden is vlak voor de show ontruimd. Het is nog niet duidelijk of de missverkiezing zaterdagavond zal plaatsvinden.