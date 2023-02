Iran laat Franse antropologe die kritiek had op regime na bijna drie jaar vrij

Delen via E-mail

Iran heeft de Frans-Iraanse antropologe Fariba Adelkhah vrijgelaten. Zij zat sinds 2019 vast in de beruchte Evin-gevangenis, waar ook critici van het regime worden opgesloten. Abelkhah werd vrijdagavond vrijgelaten. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug naar Frankrijk mag.

Adelkhah werd in mei 2020 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf vanwege "samenzwering, poging de nationale veiligheid in gevaar te brengen en het verspreiden van staatsvijandige propaganda". Iran liet de aanklacht wegens spionage vallen. Daarvoor had ze de doodstraf kunnen krijgen.