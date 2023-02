Embleem voor kroning van Charles is geïnspireerd op zijn liefde voor de natuur

Buckingham Palace heeft het officiële embleem voor de aanstaande kroning van de Britse koning Charles onthuld. Het symbool, dat wordt gebruikt rondom de ceremonie op 6 mei, is een eerbetoon aan Charles' liefde voor de natuur.

Die bloemen en planten, in de kleuren van de Britse vlag, vormen samen onder meer de Kroon van Sint-Eduard waarmee de monarch in mei wordt gekroond.

"Het ontwerp is geïnspireerd op koning Charles' liefde voor de planeet en natuur, en zijn zorgen over de natuur", legt ontwerper Jony Ive uit. Volgens hem vormen de natuurlijke vormen samen een embleem dat "zowel het vreugdevolle als het grote belang van deze gelegenheid erkent".

Charles is al koning sinds de dood van koningin Elizabeth in september, maar wordt op 6 mei pas officieel gekroond. De ceremonie vindt plaats in Westminster Abbey in Londen. Ook koningin-gemalin Camilla wordt gekroond.