Familie Emmett Till eist alsnog arrestatie in moordzaak uit 1955

De nabestaanden van Emmett Till eisen dat de politie in Mississippi een arrestatiebevel uit 1955 alsnog uitvoert. Ze hebben deze week een federale rechtszaak aangespannen. Till, een veertienjarige zwarte jongen, werd in augustus 1955 zwaar mishandeld en vermoord door twee witte mannen. Hij werd daardoor een van de eerste gezichten van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Till kwam uit Chicago en was op familiebezoek in Mississippi. Een witte vrouw beschuldigde hem ervan naar haar gefloten te hebben. Later verklaarde ze dat hij haar ook bij haar middel had vastgepakt. Haar echtgenoot en zijn halfbroer kidnapten Till, mishandelden hem, schoten hem dood en loosden zijn lichaam in een rivier.

Tills moeder besloot zijn kist open te houden tijdens de uitvaart. De beelden van het zwaar gehavende gezicht van de jongen schokten de VS.

In 2022 dook een arrestatiebevel op voor Carolyn Bryant Donham, de vrouw die Till destijds beschuldigde. Dat bevel bleek nooit te zijn afgegeven, omdat de lokale sheriff de vrouw er niet mee lastig wilde vallen.

De twee mannen werden wel opgepakt, maar ze werden door een witte jury vrijgesproken. Ze bekenden later in een interview schuld. In een boek dat in 2017 uitkwam vertelde Bryant Donham dat haar verklaring deels gelogen was.

De nabestaanden van Till stapten in augustus naar een rechter in Mississippi. Zij willen alsnog de arrestatie van Bryant Donham afdwingen. De rechter ging daar niet mee akkoord. Volgens CNN is de familie daarom deze week een federale rechtszaak gestart.