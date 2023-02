Zeker 24.000 doden: dit is de stand van zaken in het aardbevingsgebied

Het aantal mensen dat is omgekomen na de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot zeker 24.000. In Turkije zijn veel reddingsteams ter plaatse. Zij zoeken nog steeds naar overlevenden. In Syrië blijft het bieden van hulp heel lastig.

Het dodental in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot 20.665. In Syrië zijn meer dan 3.500 doden gemeld. In Turkije zijn zeker tachtigduizend mensen gewond geraakt. Honderdduizenden mensen zijn dakloos. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die na 72 uur nog worden gevonden is minimaal.

Toch worden ook nu nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Zo redde het Nederlandse reddingsteam USAR een achtjarige jongen. De jongen, Ibrahim, lag 108 uur onder het puin en is naar het ziekenhuis gebracht.

Ook hebben reddingswerkers in de Turkse provincie Hatay zes mensen van dezelfde familie gered. Dat gebeurde 102 uur na de beving. De familie was bedolven onder het puin van een ingestort gebouw van vijf verdiepingen.

De ouders zijn samen met hun vier kinderen van tussen de 15 en 24 jaar naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele buren van de familie zijn gered. Zij hebben 107 uur onder het puin gelegen. De Syrische baby Aya die afgelopen dagen werd gered, knapt inmiddels op.

Erdogan erkent dat autoriteiten tekortschoten

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat de autoriteiten niet zo snel op de aardbevingen hebben gereageerd als de regering had gewild. Hij gaf dat vrijdag voor het eerst toe tijdens zijn bezoek aan de zwaar getroffen stad Adiyaman.



Critici vinden dat in de eerste dagen niet genoeg reddingswerkers zijn ingezet. Ook vinden ze dat er onvoldoende humanitaire hulp is verleend. De president zei in Adiyaman dat zijn regering daarin is tekortgeschoten, zoals hij eerder ook al zei. Maar met zijn erkenning ging hij nu een stap verder.

Erdogan heeft de slachtoffers herhaaldelijk onderdak en langdurige financiële steun toegezegd.

Syrische president brengt bezoek aan rampgebied

De Syrische president Bashar Al Assad heeft zich voor het eerst sinds de aardbevingen in het openbaar vertoond. De president bezocht samen met zijn vrouw een ziekenhuis in Aleppo, waar hij met slachtoffers sprak.

Het is onwaarschijnlijk dat Al Assad ook andere getroffen gebieden in Syrië zal bezoeken. Die zijn namelijk in handen van rebellen die vechten tegen het Syrische overheidsleger. Door de burgeroorlog in Syrië verloopt de hulp aan de getroffen gebieden moeizaam.

Toch schemeren er berichten door dat de president de reddingswerkers toestemming heeft gegeven om hulp te bieden, ook op de plekken die niet onder zijn gezag vallen. Dat is "voorzichtig goed nieuws", schrijft de BBC.

Toch betekent dat nog niet dat de hulptroepen snel in Syrië zullen aankomen. Dat komt doordat er flinke westerse sancties gelden voor het land en doordat Al Assad niet in het hele land aan de macht is.

Steeds meer hulp vanuit Nederland

Het bedrag dat Nederlandse gemeenten geven voor noodhulp na de aardbevingen in Turkije en Syrië is vrijdag opgelopen tot meer dan 5 miljoen euro. De meeste gemeenten maken het geld over op Giro555. Zo'n vijftig gemeenten hebben tot op heden toegezegd dat ze per inwoner 1 euro doneren. De teller stond aan het begin van de avond op ongeveer 5,25 miljoen euro.

Naast gelddonaties worden ook veel spullen ingezameld. Allerlei soorten kleding, tenten en dekens, maar ook speelgoed voor kinderen en medicijnen. Er is ook een heel ander beeld: vanuit Dordrecht worden doodskisten en bodybags naar het rampgebied verzonden.



Nederlanders die geëvacueerd willen worden uit het rampgebied rond de aardbevingen in Turkije en Syrië, kunnen terecht bij de Turkse rampenbestrijdingsorganisatie AFAD. Die organisatie heeft een lijst gepubliceerd van plaatsen waar zij zich voor evacuatie kunnen aanmelden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.