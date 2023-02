FBI vindt geheim document bij huiszoeking Amerikaanse oud-vicepresident Pence

De Amerikaanse FBI heeft vrijdag vijf uur lang het huis doorzocht van voormalig vicepresident Mike Pence. Dat gebeurde na een eerdere vondst van geheime overheidsdocumenten.

Het ministerie van Justitie en advocaten hadden een afspraak gemaakt over de huiszoeking bij de Republikeinse politicus, die in de staat Indiana woont. De vicepresident onder oud-president Donald Trump was niet thuis, maar een van zijn advocaten was er wel bij. Pence was bereid volledig mee te werken aan het onderzoek.