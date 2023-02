VS schiet onbekend object met formaat van auto uit de lucht boven Alaska

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een nog onbekend object uit de lucht boven de staat Alaska laten schieten. Het is niet bekend of het weer om een 'spionageballon' gaat.

De eerste signalen van het onbekende voorwerp kwamen volgens het Witte Huis donderdag binnen. Doordat het op 12 kilometer hoogte vloog, vormde het een gevaar voor passagiersvliegtuigen. Daarom is besloten het voorwerp door een gevechtsvliegtuig uit de lucht te laten schieten.

Er is volgens het Witte Huis nog niets bekend over het object, op het formaat na. Het object was veel kleiner dan de enorme Chinese ballon die vorige week werd neergehaald en volgens de Amerikanen werd gebruikt om te spioneren. Het object van vrijdag had het formaat van een auto; dat van vorige week het formaat van drie bussen.

Piloten van gevechtsvliegtuigen die het object van dichterbij bekeken, concludeerden dat er geen mensen aan boord waren. De woordvoerder van het Pentagon wilde vrijdag niet zeggen of het om een ballon ging, maar liet wel weten dat het "niet per se" een luchtvaartuig was.

Het Witte Huis verwacht het object terug te vinden, omdat het in territoriale wateren van de VS is neergekomen. Zodra het gevonden is, worden waarschijnlijk ook meer details bekend. Het luchtruim van Alaska is gedeeltelijk gesloten geweest zodat het object neergehaald kon worden.