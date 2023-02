Amerikaanse vrouw vergiftigt dubbelganger met cheesecake en steelt identiteit

Delen via E-mail

Een Amerikaanse uit New York is schuldig bevonden aan het vergiftigen en het stelen van de identiteit van een vrouw die erg op haar leek. Ze wordt veroordeeld voor poging tot moord.

Olga Tsvyk ontving een stuk cheesecake, dat doordrenkt was met een krachtig kalmerend middel, van Viktoria Nasyrova. Toen ze de taart op had, werd zich misselijk, verloor ze haar bewustzijn en raakte ze in coma.