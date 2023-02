Twee kinderen overleden doordat bus inrijdt op kinderdagverblijf in Canada

Twee kinderen zijn om het leven gekomen toen een stadsbus een kinderdagverblijf in de Canadese stad Laval binnenreed. Zes andere kinderen raakten gewond.

De 51-jarige chauffeur is gearresteerd. Hij wordt verdacht van moord, poging tot moord en roekeloos rijden, schrijft CBC News . Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

De man zou als chauffeur al tien jaar in dienst zijn bij het busbedrijf. Er was nog nooit een ongeluk gebeurd, zei burgemeester Stéphane Boyer. De politie onderzoekt of er sprake was van opzet.