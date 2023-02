Nog nooit was er in januari zo weinig zee-ijs op Antartica

Nog nooit lag in januari zo weinig zee-ijs in het zuidpoolgebied. Gemiddeld genomen was er in de januarimaand ruim 31 procent minder zee-ijs op Antarctica dan in andere jaren. Daarmee is het record van januari 2017 gebroken, meldt de Europese dienst Copernicus op basis van satellietbeelden.

Naar verwachting zal het zee-ijs nog verder slinken, want op Antartica is het nu zomer. Over alle jaren genomen was februari 2017 de slechtste maand voor het zee-ijs. Toen was de omvang het kleinst. Vorig jaar werd dit record al bijna gebroken.

Gemiddeld was er tussen 1991 en 2020 in het zuidpoolgebied 5,5 miljoen vierkante kilometer zee-ijs. Op dit moment ligt er nog zo'n 3,8 miljoen vierkante kilometer zee-ijs. Dat is 1,7 miljoen vierkante kilometer minder dan gemiddeld.

Copernicus meet ook het zee-ijs op de Noordpool. Daar ligt deze januari ongeveer 4 procent minder dan gebruikelijk in januari. De afgelopen maand staat daarmee wel op de derde plaats van ongunstigste januarimaanden.

Verder meldt Copernicus dat afgelopen januari bij de top drie zit van warmste januari's ooit gemeten in Europa. In veel delen van Europa was het natter dan normaal, met name in Italië en de Balkan. In het oosten van Spanje en Turkije was het juist droger dan gemiddeld voor deze maand.