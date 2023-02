Nieuw-Zeelandse marine doet grootste cocaïnevondst uit eigen geschiedenis.

De Nieuw-Zeelandse marine heeft een van de grootste drugsvondsten uit de geschiedenis van het land gedaan. De verpakte drugs zijn uit de Stille Oceaan opgevist. Volgens de politie was dat een "harde financiële klap" voor de drugsmaffia: de 3,2 ton cocaïne is 294 miljoen euro waard.

De drugs waren waarschijnlijk bestemd voor de Australische markt. Volgens politiecommissaris Andrew Coster is de hoeveelheid cocaïne groot genoeg om Australische gebruikers een jaar lang van drugs te voorzien. "Het is meer dan Nieuw-Zeeland zou gebruiken in dertig jaar", zei Coster.

Waar de drugs vandaan kwamen, is niet bekend. De marine trof het enorme pakket aan op een plek die wordt gebruikt als "drijvend overslagpunt" voor drugs. De locatie kwam vorig jaar in december in beeld bij opsporingsinstanties.

Op foto's is te zien dat de pakketten bijeen werden gehouden in een net met boeien. Er is nog niemand aangehouden in verband met de vondst.