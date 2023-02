Zuid-Korea stemt voor afzetting minister vanwege dodelijk halloweendrama

Delen via E-mail

Het Zuid-Koreaanse parlement heeft ingestemd met de afzetting van binnenlandminister Lee Sang-min vanwege de dodelijke verdrukking in Seoel. Dat meldt persbureau Yonhap. Bij het drama tijdens Halloween kwamen vorig jaar 159 mensen om het leven.

Het is de eerste keer in de Zuid-Koreaanse geschiedenis dat een lid van het kabinet wordt afgezet. De procedure werd al wel twee keer gebruikt om een president weg te sturen.

Nu het parlement heeft ingestemd met de afzetting van Lee, moet het grondwettelijke hof nog over de afzetting besluiten. In het geval van één van de presidenten besloot dat hof om de afzetting ongedaan te maken. De andere werd daadwerkelijk afgezet.

Het idee om Lee af te zetten kwam vanuit drie oppositiepartijen. De politie concludeerde in januari namelijk dat een gebrek aan voorbereidingen en een ontoereikende reactie de belangrijkste oorzaken van de dodelijke verdrukking waren. De oppositiepartijen vinden dat Lee daarvoor verantwoordelijk is en dienden daarom deze week een motie tegen de minister in.