Servisch parlementslid dat porno keek tijdens debat stapt op na kritiek

De Servische parlementariër Zvonimir Stevic is dinsdag opgestapt, nadat hij zodanig onder vuur lag voor het kijken van een pornografisch filmpje in het parlement.

Staatszender RTS meldt dat de 65-jarige Stevic onder druk van onder meer zijn partijchef ontslag heeft genomen. Een video van het incident was viraal gegaan. Op de video is te zien dat de politicus op zijn smartphone naar pornografie keek.

Stevic was een veteraan binnen de Socialistische Partij, dat lid is van de regering. Ook de regerende Progressieve Partij had kritiek geuit op het incident.