Zweedse jagers doden 54 wolven ondanks negatief advies van wetenschappers

Jagers hebben in een maand tijd 54 wolven doodgeschoten in Zweden. Hoewel wetenschappers het hebben afgeraden, worden dit jaar in totaal 75 dieren afgeschoten. Dat is het grootste afschot van wolven in de geschiedenis van Zweden.

De beslissing leidt tot woede bij natuurbeschermers, maar stelt boeren tevreden. Zij zien de wolven als een bedreiging voor hun levensonderhoud.

Ondanks de waarschuwing van wetenschappers dat het aantal wolven niet groot genoeg is om de populatie in stand te houden, gaf de regering in Stockholm toestemming voor het afschieten.

"Wolven vormen een bedreiging voor mensen die op het platteland wonen", zegt Kjell-Arne Ottosson, parlementslid en vicevoorzitter van de milieu- en landbouwcommissie. Volgens Zweedse boeren zijn in 2021 meer dan 340 schapen gedood door een wolf. Ook zouden herten en elanden regelmatig worden aangevallen.

De totale wolvenpopulatie wordt op 460 geschat. Dat aantal is volgens dieren- en natuurorganisaties te klein om de populatie op peil te houden. Toch wilde de Zweedse regering het aantal wolven twee jaar geleden beperken tot 270 dieren.