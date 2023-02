In put gevallen kind na bijna een dag gered in Thailand

Een negentien maanden oud kind dat al sinds maandagmiddag vastzat in een ruim 13 meter diepe put in Thailand is dinsdag gered. De dreumes viel tijdens het spelen door een 30 centimeter brede opening in de grond.

De ouders van het kind, twee migranten uit Myanmar, waren aan het werk op een nabijgelegen veld in het district Khiri Rat. Ze sloegen alarm toen ze het kind tijdens hun pauze niet konden vinden onder de boom waarbij ze aan het spelen was.

Daarop kwamen reddingswerkers meteen in actie. De hele nacht werd met een graafmachine een 10 meter diepe kuil naast de put gegraven om zo bij het kind te komen. Tegelijkertijd werd zuurstof in de put gepompt zodat het meisje kon ademen.

Het kind werd rond 8.00 uur (lokale tijd) bereikt. De laatste meters verliepen trager, doordat de graafmachine niet meer werd gebruikt uit angst voor instorting. Daarom werd met scheppen gegraven. Reddingswerkers konden het kind niet meteen bevrijden, doordat ze gewond was aan haar been.

"We zijn zo blij dat we haar veilig uit de put hebben kunnen redden", zei een van de reddingswerkers tegen verslaggevers. "We waren al sinds gistermiddag bezig en hebben niet geslapen. Iedereen hielp mee."