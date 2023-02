Turkije kondigt zeven dagen van nationale rouw af, vlaggen hangen halfstok

Voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië kondigt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zeven dagen van nationale rouw af.

De vlaggen blijven tot zondag zonsondergang halfstok hangen, staat in een overheidsdecreet. Eerder werd bekend dat alle scholen in Turkije een week dicht blijven. Alle onderwijsinstellingen worden gebruikt om inwoners van het aardbevingsgebied van onderdak en voedsel te voorzien.

Bij de bevingen zijn in Turkije minstens 1651 mensen omgekomen en meer dan 11.000 gewond geraakt. Veel mensen liggen nog onder het puin. Reddingsteams uit verschillende landen zijn onderweg naar Turkije om onder meer te helpen bij het zoeken naar slachtoffers.

De Verenigde Staten stuurden twee zoek- en reddingsteams van 158 mensen. Ook Nederland heeft een reddingsteam gestuurd. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR vliegt met 65 personen en acht reddingshonden naar Turkije.

Vanwege oorlog minder informatie beschikbaar uit Syrië

In Syrië staat het officiële dodental op 968, met 538 doden in regeringsgebieden en 430 in de gebieden die onder controle staan van de rebellen. De verwachting is dat de dodenaantallen de komende uren en dagen nog op zullen lopen.

Vanwege de oorlog in Syrië is er een stuk minder informatie beschikbaar uit het land. Maar het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten probeert een volledig beeld bij te houden van het totale aantal slachtoffers in Syrië.

Ook de vrijwilligers van de Witte Helmen komen regelmatig met nieuwe informatie over Syrië naar buiten. Deze groep van reddingswerkers zijn actief in het gebied dat buiten de controle van de overheid ligt. In het gebied wonen zo'n 4,2 miljoen mensen, van wie velen in grote tentenkampen.