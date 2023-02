Moeder en zeven kinderen komen om bij woningbrand in Frankrijk

Een moeder en haar zeven kinderen zijn maandag omgekomen bij een woningbrand in Frankrijk. Het jongste kind was twee jaar oud, het oudste veertien.

De woningbrand vond plaats in Charly-sur-Marne, een stadje 80 kilometer ten oosten van Parijs in het departement Aisne. De brandweer kreeg 's nachts een melding van omwonenden dat er brand was uitgebroken in de woning op de tweede verdieping van een flatgebouw.