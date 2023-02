Turkije en Syrië getroffen door zware aardbeving, ruim duizend doden

Turkije en Syrië zijn de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7.8. Lokale rampenautoriteiten en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan melden dat ruim twaalfhonderd mensen om het leven zijn gekomen. Zo'n 6.500 anderen raakten gewond.

Op sociale media melden inwoners van onder meer Cyprus, Israël, Syrië en Libanon dat ook zij de beving hebben gevoeld. Aan de oostkust van Italië was vanwege de beving voor 6.30 uur een tsunamiwaarschuwing afgegeven. Maar die waarschuwing werd later ingetrokken, omdat de golf maar 15 centimeter hoog bleek, schrijft La Repubblica .

Erdogan sprak maandagochtend het Turkse volk toe via Twitter. Hij wenste de getroffen mensen sterkte en liet weten dat reddingswerkers op weg zijn naar het gebied. "We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen. We blijven doorwerken." De president vermoedt dat het dodental verder zal oplopen.