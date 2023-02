Tientallen doden en honderden gewonden door zware aardbeving in Turkije en Syrië

Turkije en Syrië zijn de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7.8. Volgens de landen zijn daarbij tientallen doden en honderden gewonden gevallen.

De Turkse president Tayyip Erdogan sprak maandagochtend vroeg het Turkse volk toe via Twitter. Hij wenste de getroffen mensen sterkte en liet weten dat er reddingswerkers op weg zijn naar het gebied. "We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken."