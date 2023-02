Defensieminister Oekraïne wordt vervangen door hoofd inlichtingen

De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov wordt vervangen door Kirilo Boedanov. Hij is het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Leider David Arachamia van de regeringscoalitie in het land zegt over de wisseling dat "oorlog veranderingen in het personeelsbeleid voorschrijft".

Het is niet bekend wanneer de wijziging ingaat. Reznikov heeft nog niet gereageerd. Hij krijgt volgens Arachamia "een nieuwe overheidsfunctie".

Eerder op de dag beloofde de 56-jarige Reznikov zijn ministerie te laten doorlichten. Reden daarvoor was een onlangs uitgebroken corruptieschandaal in verband met aankopen voor het leger. Maar hij weersprak mediaberichten dat hij binnenkort gedwongen wordt af te treden. "Alleen de opperbevelhebber, president Volodymyr Zelensky, beslist of ik minister van Defensie blijf."

Eind januari werd de directeur van de inkoopafdeling van het ministerie van Defensie al ontslagen. De topambtenaar werd in verband gebracht met een schandaal over de inkoop van veel te dure voeding voor soldaten.