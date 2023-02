Dode en gewonde bij beschieting helikopter VN-vredesmissie in Congo

In de Democratische Republiek Congo is zondag een helikopter van de VN-vredesmissie in dat land beschoten. Daarbij kwam een Zuid-Afrikaans lid van de vredesmissie om het leven, terwijl een ander zwaargewond raakte.

De helikopter was aan het begin van de middag opgestegen in de noordoostelijke stad Beni en was onderweg naar de zuidelijker gelegen stad Goma. Ondanks de beschieting kon de helikopter toch landen in Goma.

Uit een verklaring van de VN-vredesmissie MONUSCO blijkt niet wie er verantwoordelijk is voor de aanval of met wat voor wapen er op de helikopter is geschoten.

De VN-vredesmissie in de Democratische Republiek Congo telt zo'n 18.200 leden en heeft als doel de Congolese overheid te helpen met het stabiliseren van het land.