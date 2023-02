Tienduizenden Iraanse gevangenen krijgen gratie

Delen via E-mail

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft gratie verleend aan tienduizenden gevangenen. Onder hen zijn demonstranten die recentelijk werden gearresteerd bij protesten tegen de Iraanse regering. Khamenei keurde de gratieverlening goed ter gelegenheid van het jubileum van de Islamitische Revolutie van 1979, meldt staatspersbureau IRNA.

Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de gratieverlening. Zo worden verdachten van spionage of "mensen die bij groepen horen die vijandig zijn tegen de Islamitische Republiek Iran" niet vrijgelaten. Ook verdachten van moord en het toebrengen van schade aan staatseigendommen blijven vastzitten.

Wie in aanmerking komt voor gratieverlening, moet wel spijt betuigen. Ook moet die persoon schriftelijk bevestigen de activiteiten waarvoor diegene vastzat niet te herhalen.

Het is al maanden onrustig in Iran. Het land wordt overspoeld door protesten naar aanleiding van de dood van de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini in september. Zij zou door politiegeweld om het leven zijn gekomen omdat zij haar hoofddoek niet correct droeg. Sindsdien zijn zo'n twintigduizend demonstranten opgepakt.