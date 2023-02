Weer nieuwe doden door lawines in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn zondag vier mensen omgekomen door lawines. Onder de slachtoffers zijn wintersporters en de bestuurder van een sneeuwschuiver. Daarmee staat het aantal doden sinds vrijdag op zeven, melden Oostenrijkse media.

Een bestuurder van een sneeuwschuiver werd zondag in Oost-Tirol dood aangetroffen onder de sneeuw. Ook een 62-jarige vermiste skiër in Kaunerberg en twee wintersporters van 29 en 33 jaar in Sankt Anton am Arlberg lieten het leven onder de sneeuw, meldt persbureau APA.