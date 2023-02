Franse premier past plan voor verhogen pensioenleeftijd aan na protesten

De Franse premier Élisabeth Borne gaat het aangekondigde plan voor het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd aanpassen. Dat doet ze omdat het plan al tot twee grote landelijke stakingen en protesten heeft geleid. Daarbij gingen meer dan een miljoen Fransen de straat op.

Daarom kondigde premier Borne aan water bij de wijn te doen. Voor wie al vanaf 20 of 21 jaar werkt, gaat de leeftijd om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen maar met één jaar omhoog in plaats van twee.

Het pensioenstelsel in Frankrijk is gecompliceerd. Voor bepaalde beroepsgroepen gelden aparte regelingen en werknemers moeten een bepaald aantal jaren werken voordat zij aanspraak kunnen maken op een pensioen.

In de Nationale Vergadering, de Franse Tweede Kamer, was ook veel kritiek op de voorgestelde hervormingen. De regering van Macron heeft sinds de laatste verkiezingen van vorig jaar geen meerderheid meer in de Nationale Vergadering. Ze moet dus op zoek naar bondgenoten in het parlement om nieuwe plannen door te voeren.