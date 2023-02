Oud-president van Pakistan Pervez Musharraf op 79-jarige leeftijd overleden

De Pakistaanse oud-president Pervez Musharraf is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden zijn familie en de Pakistaanse autoriteiten. Musharraf had al langere tijd last van gezondheidsproblemen, hij overleed in een ziekenhuis in zijn woonplaats Dubai.

Musharraf greep als generaal in 1999 de macht in Pakistan en regeerde van 2001 tot 2008 als president van het land. Toen parlementariërs in 2008 met een afzettingsprocedure dreigden, trad Musharraf af.

Hij werd later in Pakistan juridisch vervolgd vanwege zijn rol als dictator en vertrok daarom naar Dubai. Musharraf stond bekend als een seculiere leider die zich fel opstelde tegen het radicale islamisme en tegen jihadisme.