Zeker 22 doden en honderden gewonden door bosbranden in Chili

Zeker 22 mensen zijn om het leven gekomen door bosbranden in Chili. Daarnaast zijn volgens de autoriteiten zo'n 554 mensen gewond geraakt en zijn er zeker tien vermisten. Bijna vijftienhonderd mensen zijn dakloos geworden.

De branden woeden al een week in een gebied op zo'n 500 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. De Chileense minister van Binnenlandse Zaken Carolina Tohá zei zaterdag dat al evenveel land is afgebrand als normaal in een jaar tijd.

Sinds vrijdag is het aantal brandhaarden gegroeid met meer dan vijftig. Daarmee is het aantal branden opgelopen tot zo'n 250.

De hoge temperaturen in het land hinderen de brandweer bij de bestrijding van het vuur. In Chili is het zomer en het land kampt met een hittegolf en droogte. De temperaturen liggen boven de 40 graden. Ook staat er een harde wind.

In de getroffen delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor is het onder meer mogelijk het leger in te zetten bij het bestrijden van de brand en bij de hulpverlening. President Gabriel Boric heeft zijn vakantie afgebroken om het rampgebied te bezoeken.