Chinees ministerie keurt neerhalen 'spionageballon' door VS af

China heeft zondag zijn "ernstige afkeuring" uitgesproken over het uit de lucht schieten van een 'spionageballon' door de Verenigde Staten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring gezegd dat het land het recht heeft om passend te reageren. Het ministerie zei niet wat een eventuele reactie zou inhouden.

In de verklaring noemt het ministerie het gebruik van geweld door de Verenigde Staten "een overduidelijke overreactie". Die zou in strijd zijn met internationale gebruiken. Zo liet de VS niet van tevoren aan China weten dat het de ballon zou neerhalen, toen de Amerikanen die beslissing eenmaal genomen hadden.