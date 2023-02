Nieuw bewijs dat doorbraak zou zijn rond verdwijning Natalee Holloway blijkt nep

De informatie van de Amerikaanse journalist Greta Van Susteren die de verdwijning van Natalee Holloway in Aruba zou oplossen, blijkt vals. In mei vorig jaar zei de journalist nieuwe bewijs te hebben gekregen. Na onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in Aruba en de Amerikaanse FBI blijkt dat ze valse informatie heeft gekregen in ruil voor geld.

Het onderzoek van het OM in Aruba en de FBI richtte zich op de vraag of het nieuwe bewijs van Van Susteren inderdaad de verdwijningszaak van Natalee Holloway kon oplossen. De Amerikaanse student verdween in 2005 op Aruba.

Van Susteren kreeg onder meer een postpakket toegestuurd uit Colombia. Daarin zaten schoenen en kleding die volgens de afzender van Holloway afkomstig waren.

Na forensisch onderzoek door de FBI bleek dat het DNA dat werd gevonden in de doos geen match was met dat van Holloway. Het was ook geen match met het DNA van Joran van der Sloot, die al jaren verdacht wordt van betrokkenheid bij haar verdwijning. Een schoen in de doos bleek een merkvervalsing te zijn die waarschijnlijk in 2019 is gemaakt.

Beelden bleken afkomstig van Facebook

Ook kreeg Van Susteren foto's en filmpjes toegestuurd van vermoedelijke betrokkenen bij de verdwijning van Holloway. Maar de beelden bleken afkomstig van een openbare Facebook-pagina, andere openbare sites en uit een krantenartikel uit 2018.

Volgens het OM in Aruba is Van Susteren bedrogen en gemanipuleerd, mogelijk door mensen uit Zuid-Amerika met wie zij in contact stond. Van Susteren zou hen betaald hebben voor het bewijsmateriaal, maar kreeg in plaats daarvan valse informatie toegestuurd.

Uit het onderzoek bleek ook dat alle personen die Van Susteren hebben benaderd elkaar kenden. Ook zou er geen sprake zijn van meerdere onafhankelijke bronnen die hetzelfde verhaal vertelden.

