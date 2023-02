Vijf doden door lawines in skigebieden in Oostenrijk en Zwitserland

Door lawines in Oostenrijk en Zwitserland zijn meerdere mensen om het leven gekomen. In het toeristische westen van Oostenrijk kwamen drie mensen om het leven. En in Zwitserland raakten zaterdag twee skiërs bedolven onder de sneeuw waarna zij overleden.

Een zeventienjarige skiër uit Nieuw-Zeeland kwam zaterdag in het Oostenrijkse Kaltenbach om het leven door een lawine. Hij had zich volgens het Oostenrijkse persbureau APA buiten de pistes begeven.

Zaterdagochtend werd een andere skiër die als vermist was opgegeven dood onder de sneeuw aangetroffen in de naburige regio Vorarlberg. Het zou gaan om een ​​vijftiger. Vrijdag kwam een ​​32-jarige Chinese man om in de plaats Sölden in Oostenrijk.

Een 56-jarige vrouw en een 52-jarige man verongelukten zaterdagochtend in het kanton Graubünden, in het zuidoosten van Zwitserland, zei de politie. Ook zij waren buiten de piste gaan skiën. Een derde lid van hun skigezelschap werd ook meegesleurd door de lawine, maar bracht het er ongedeerd vanaf.

Drukte op piste door schoolvakanties

Het waarschuwingsniveau van vier op een schaal van vijf in Oostenrijk heeft veel wintersporters er niet van weerhouden zich buiten de bewegwijzerde paden te begeven, aldus de autoriteiten. Het kwam daardoor zaterdag tot tal van reddingsacties.