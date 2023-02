VS schiet Chinese 'spionageballon' uit de lucht na stilleggen vliegverkeer

De Verenigde Staten hebben zaterdagmiddag (lokale tijd) de Chinese 'spionageballon' uit de lucht geschoten. De ballon vloog al dagen boven Amerikaans grondgebied.

Toen de ballon zaterdagmiddag boven de Atlantische Oceaan vloog, werd besloten de 'spionageballon' uit de lucht te schieten. De overblijfselen worden uit zee gehaald voor onderzoek. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder over de ballon gezegd dat "we er zorg voor zullen dragen", zonder in details te treden.