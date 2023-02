Zestienjarige overleden na aanval door haai in Australië

Een zestienjarig meisje is in een rivier in de Australische stad Perth om het leven gekomen door een mogelijke haaienaanval. Ze werd met ernstige verwondingen uit het water gehaald en overleed snel daarna, ondanks medische hulp.

De tiener was aan het jetskiën op de Swan, een rivier in Perth die uitmondt in de Indische Oceaan. Ze sprong van haar jetski omdat er dichtbij een groep dolfijnen zwom en ze daar dichterbij wilde komen.

"De familie was er niet bij toen dit gebeurde, maar haar vrienden wel," aldus een woordvoerder van de politie. "Je kunt je voorstellen dat dit een zeer traumatische gebeurtenis was voor de getuigen."

Mensen in Perth zijn opgeroepen extra voorzichtig te zijn en bij gesloten stranden het water niet in te gaan.

Dodelijke aanvallen door haaien zijn ongebruikelijk in de Swan rivier in Perth. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 1923 toen een dertienjarig jongetje om het leven kwam.